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В России сделали заявление об украинском контрнаступлении

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
4726
Время на прочтение
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В России сделали заявление об украинском контрнаступлении

ВСУ. / Фото: Associated Press

Между тем якобы оккупанты перешли к активным боевым действиям.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрнаступление украинских сил уже закончилось и даже было безуспешным.

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщают российские средства массовой пропаганды.

Небензя подчеркивает, что "войска РФ уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всему фронту". Мол, поэтому можно считать, что "украинское контрнаступление окончено".

К слову, по оценкам кремлевского диктатора Владимира Путина, украинское контрнаступление "провалилось" еще в июле.

Напомним, в интервью Digi24 Владимир Зеленский высказался об окончании войны. По его словам, война РФ против Украины находится уже в заключительном периоде. Впрочем, он может быть самым трудным.

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Дата публикации
Просмотры
4726
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