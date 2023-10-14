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В Росії зробили заяву про український контрнаступ 

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Росії зробили заяву про український контрнаступ 

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Тим часом нібито окупанти перейшли до активних бойових дій.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, мовляв, контрнаступ українських сил вже закінчився та навіть був безуспішним. 

Про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Небензя наголошує, нібито "війська РФ вже кілька днів як перейшли до активних бойових дій майже по всьому фронту". Мовляв, тому можна вважати, що "український контрнаступ закінчено".

До слова, за оцінками кремлівського диктатора Володимира Путіна, український контрнаступ "провалився" ще в липні.

Нагадаємо, в інтерв'ю Digi24 Володимир Зеленський висловився про закінчення війни. З його слів, війна РФ проти України перебуває вже на завершальному періоді. Втім, він може бути найважчим.

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Дата публікації
Перегляди
4092
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