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Єфросиніна прокоментувала те, що Кондратюк забирає військову зарплату в Козловського

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1544
Час на прочитання
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Єфросиніна прокоментувала те, що Кондратюк забирає військову зарплату в Козловського

Маша Єфросиніна та Віталій Козловський

Ведуча підтримала одну зі сторін.

Телеведуча Маша Єфросиніна висловилася щодо конфлікту між співаком Віталієм Козловським та його експродюсером Ігорем Кондратюком

У своїх Instagram-stories знаменитість відреагувала на допис співака, в якому він розповів про те, що колишній продюсер забирає його військову зарплату у якості компенсації штрафу за порушення авторського права. 

Єфросиніна зробила репост публікації Козловського та заговорила про те, що війна розкрила багато особистостей з іншого боку. 

"Я, як людина, яка з 1998 року живе і працює у сфері нашої культури й шоубізнесу, яка бачила появу абсолютно всіх фігур і діячів, які сьогодні або супер знамениті, або пропали… все одно, мабуть, ніколи не звикну до того, як велика війна показує істинні портрети всіх. І як іноді ці портрети радикально відрізняються від того, якими вони були у моєму сприйнятті 25 років тому", - поділилася ведуча.

© instagram.com/mashaefrosinina
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що не тільки Маша, а й інші знаменитості вже підтримали Козловського в цьому конфлікті. Так, днями Оля Цибульська висловилася на підтримку свого колеги.

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Дата публікації
Перегляди
1544
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