Єфросиніна прокоментувала те, що Кондратюк забирає військову зарплату в Козловського

Телеведуча Маша Єфросиніна висловилася щодо конфлікту між співаком Віталієм Козловським та його експродюсером Ігорем Кондратюком.

У своїх Instagram-stories знаменитість відреагувала на допис співака, в якому він розповів про те, що колишній продюсер забирає його військову зарплату у якості компенсації штрафу за порушення авторського права.

Єфросиніна зробила репост публікації Козловського та заговорила про те, що війна розкрила багато особистостей з іншого боку.

"Я, як людина, яка з 1998 року живе і працює у сфері нашої культури й шоубізнесу, яка бачила появу абсолютно всіх фігур і діячів, які сьогодні або супер знамениті, або пропали… все одно, мабуть, ніколи не звикну до того, як велика війна показує істинні портрети всіх. І як іноді ці портрети радикально відрізняються від того, якими вони були у моєму сприйнятті 25 років тому", - поділилася ведуча.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що не тільки Маша, а й інші знаменитості вже підтримали Козловського в цьому конфлікті. Так, днями Оля Цибульська висловилася на підтримку свого колеги.

Читайте також: