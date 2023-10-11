Зеленський висловився про закінчення війни

Війна Російської Федерації проти України перебуває вже на завершальному періоді. Втім, він може бути найважчим. Прогнозувати закінчення бойових дій наразі складно.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Digi24.

"Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період - захоплення, потім зупинка наступу (РФ - Ред.) та перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав Зеленський.

Втім, відповідаючи на запитання про терміни закінчення війни, президент наголосив, що нині, напевно, ніхто не може назвати точну дату. За словами Зеленського, зараз ЗСУ продовжують контрнаступ для звільнення тимчасово окупованих територій.

"Я знаю, що ми йдемо в контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю коли, але я теж не можу вам цього сказати", - сказав президент Зеленський.

Як повідомлялося, в інтерв'ю France 2 Володимир Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ. З його слів, наступальний темп українських військ знизився, наші оборонці рухаються не так швидко, "як нам хотілося б або на як ми сподівалися".

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