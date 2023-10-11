Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Збройні сили України під час свого контрнаступу "крок за кроком" просуваються вперед - попри намагання агресорки Росії атакувати.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю каналу France 2.

"Росія безуспішно намагається контратакувати, а ми продовжуємо просуватися крок за кроком", - сказав глава держави

Зеленський наголошує, що наступальний темп українських військ знизився, наші оборонці рухаються не так швидко, "як нам хотілося б або на як ми сподівалися". Втім, Сили оборони не мають наміру зупинятися.

Також президент зауважує, що "час на боці" росіян, тому не можна допустити, що допомога Україні була перервана. За словами Зеленського, якщо увага міжнародної спільноти так чи інакше не буде прикута до війни Росії проти українського народу, це матиме наслідки.

"Так, час на боці російських військ, якщо допомога Україні припиниться", - український лідер.

Як повідомлялося у ранковому зведенні Генштабу 11 жовтня, окупанти активізувалися біля Авдіївки, а ЗСУ покращили положення біля Роботиного. Протягом минулої доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Читайте також: