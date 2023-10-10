Аналітики ISW розповіли про успіхи ЗСУ на фронті: деталі

Збройні сили України продовжують контрнаступ на кількох напрямках. Зокрема, українські захисники досягли успіхів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, а також у районі Вербового Запорізькій області.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на сході

Аналітики зауважують, що протягом минулої доби, 9 жовтня, у країнські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку. Наголошується, що ЗСУ просунулися.

В ISW з посиланням на український Генштаб інформують , що ЗСУ досягли успіху на південний захід від Бахмута - поблизу Кліщіївки та Андріївки. Крім того, біля цих двох населених пунктів та Богданівки українські сили відбили російські атаки. Тим часом російські "воєнкори" стверджували, що тривають важкі бої за тактичні висоти біля залізничного полотна Кліщіївка-Андріївка.

Ситуація на Донеччині. Карта боїв ISW.

Також українські військові джерела заявили, що російські війська здійснили майже 15 невдалих атак на північ від Донецька поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

Бахмут. Карта боїв ISW.

Ситуація на півдні

Фахівці Інституту з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляють, що українські війська відбили російські атаки в районі Староморського та Левадного. тим часом р осійський "воєнкор" стверджував, що окупанти безуспішно атакували поблизу Микільського та Новодонецького.

Зазначається, що українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області та просунулися 9 жовтня. Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Тим часом один російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ незначно просунулися в напрямку Копані і між Роботиним та Новоданилівкою. Російські військові блогери стверджували, що на лінії Роботине-Вербове тривають запеклі бої.

Запорізька область. Карта боїв ISW.

Крім того, 9 жовтня російські окупаційні війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області. Генштаб ЗСУ повідомив , що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки.

Як повідомлялося, р озпочалася 594 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Протягом минулої доби ЗСУ відбили низку ворожих атак та продовжують наступ на кількох напрямках. Відбулося 39 бойових зіткнень.

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