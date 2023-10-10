Зеленський затвердив видатки на оборону України

Такі видатки на оборону повинні бути передбачені у доопрацьованому законопроєкті про держбюджет на 2024 рік.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким запровадив у дію рішення РНБО про виділення з держбюджету на оборону держави понад 21% ВВП.

Про це свідчить указ президента на сайті глави держави, датований 9 жовтня.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року "Про пропозиції до проєкту Закону України "Про Державний бюджет У країни на 2024 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", – йдеться в указі Зеленського.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет міністрів під час доопрацювання законопроєкту про держбюджет на 2024 рік має передбачити загальний фінансовий ресурс на оборону України у розмірі не менше 21,6% ВВП.

Нагадаємо, 15 вересня уряд ухвалив проєкт держбюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету у 1,56 трлн грн та видатками загального фонду у розмірі 3,108 трлн грн.

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