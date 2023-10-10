"Воєнні злочини": Human Rights Watch розкритикувала і ХАМАС, і Ізраїль

У Human Rights Watch наголосили, що закони війни застосовуються до всіх сторін конфлікту.

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала плани Ізраїлю щодо повної облоги Сектора Гази, назвавши це "воєнним злочином".

Про це заявив директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір, повідомляється на сайті організації.

Зауважимо, що Омар Шакір засудив і напади палестинських бойовиків ХАМАСу на ізраїльтян, і Ізраїль за облогу Сектора Гази.

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"Очевидні навмисні напади палестинського збройного угруповання на цивільних осіб, невибіркові напади та взяття цивільних осіб у заручники становлять воєнні злочини згідно з міжнародним гуманітарним правом", – йдеться в заяві.

"Відключення ізраїльською владою електроенергії в Газі та інші каральні заходи проти цивільного населення Гази означали б незаконне колективне покарання, яке є воєнним злочином", – зазначив Шакір.

Він наголосив, що закони війни застосовуються до всіх сторін конфлікту, незалежно від законності початку війни чи дисбалансу сил між сторонами.

Нагадаємо, 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що держава планує взяти Сектор Гази в повну облогу. Там не буде ні електроенергії, ні їжі, ні пального.

Зауважимо, на вечір 9 жовтня було відомо, що внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль загинули 900 людей і ще 2500 осіб були поранені.

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