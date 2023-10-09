Війна в Ізраїлі: Арестович розповів про почерк та методички РФ у діях ХАМАСу

Вторгнення угруповань палестинського руху ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня – це узгоджена акція Ірану та РФ. Принаймні вони знали та підтримували.

Про це ексрадник ОП Олексій Арестович розповів на своєму Youtube-каналі.

"Я не схильний проводити прямі паралелі – на день народження Путіна (7 жовтня - ред.) атакували, хоч і це не виключаю, вони люблять дати. Але це той самий почерк. Серед тих арабів-хамасівців, хто вбивав від ненависті євреїв, є люди, які вбивали з розрахунку – максимально жорстоко і знущалися, бо це ті самі методички", - каже Арестович.

Він також зауважив, що бойовики ХАМАСу цілеспрямовано виставляли відео зі своїми звірствами в Мережу, прямо надсилали на телефони ізраїльтян все це, в ізраїльські чати – бо це методички.

"Усіх цих членів визвольних рухів навчало колись радянське ГРУ та КДБ. Там було дуже чітко – голову потрібно відпиляти не для того, що вам подобається пиляти голови, а тому, що це лякає, справляє певне враження, ці враження підхоплюють ЗМІ. Це цілий ланцюжок впливу, у тому числі моральний. Тож серед арабів, які від ненависті готові євреїв порвати на шматки, були хлопці, які робили це цілком обачливо, реалізуючи інформаційне забезпечення операції та досягнення подальшого політичного ефекту, впливу на громадську думку. Ми знаємо, що це. Ми бачили в себе це багато разів. Раніше в нас це бачили ізраїльтяни. Ми це бачили ще коли ОУН-УПА боролася свого часу, тому що ми знаємо, що так звані "звірства бандерівців" значною мірою були звірствами загонів НКВС, які виряджалися під бандерівців. Тому дуже добре знайомий почерк", - резюмував Олексій Арестович.

Нагадаємо, за даними ГУР, російське ГРУ передало ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах Євросоюзу, щоб поширювати фейки про його "продаж".

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