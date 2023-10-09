Росія ширить брехню про "українську зброю" у бойовиків ХАМАС – ГУР

Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України. Так, російське ГРУ передало ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах Євросоюзу.

Про це пише пресслужба ГУР МО України.

Розвідка зазначила, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі. У межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", - попереджає ГУР.



Нагадаємо, за даними МЗС, у Секторі Гази могли загинути українці.

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