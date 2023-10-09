ЦАГАЛ оголосив про смерть лідера ХАМАСу

У заяві йдеться, що лідер ХАМАСу Синвар "мертва людина".

Лідер угруповання ХАМАС у Секторі Гази Яхья Синвар, за даними ЦАГАЛ, загинув. Він керував операцією із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times Of Israel з посиланням на заяву головного речника армії оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ), контрадмірала Даніеля Хагарі.

"Яхья Синвар – командувач кампанії, і він мертвий", – заявив Хагарі на пресконференції в понеділок, 9 жовтня.

Також ізраїльський військовий наголосив, що "військове та політичне керівництво ХАМАСу, всі його активи вразливі та приречені".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала одного з лідерів ХАМАС – Аймана Юніса.

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