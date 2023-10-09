ЦАХАЛ объявил о смерти лидера ХАМАСа

В заявлении говорится, что лидер ХАМАСа Синвар "мертвый человек".

Лидер группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, по данным ЦАХАЛ, погиб. Он руководил операцией по вторжению боевиков на территорию Израиля.

Об этом сообщает The Times Of Israel со ссылкой на заявление главного представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), контрадмирала Даниэля Хагари.

"Яхья Синвар – командующий кампанией, и он мертв", – заявил Хагари на пресс-конференции в понедельник, 9 октября.

Также израильский военный подчеркнул, что "военное и политическое руководство ХАМАСа, все его активы уязвимы и обречены".

Напомним, по данным СМИ, израильская армия во время бомбежки в центре Газа ликвидировала одного из лидеров ХАМАС – Аймана Юниса.

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