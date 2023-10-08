Израиль ликвидировал одного из лидеров ХАМАС: тело обнаружили под завалами — СМИ

Тело предводителя боевиков было обнаружено под обломками дома после атаки ЦАХАЛа.

Израильская армия во время бомбежки в центре Газа ликвидировала лидера ХАМАС Аймана Юниса.

Об этом сообщают сразу многие местные источники, такие как JFRA News, Ultra Palestine и другие. Однако официального подтверждения пока не поступало.

Его дом в Нусирате был уничтожен. Тело лидера боевиков обнаружили под завалами.

"Медицинские бригады эвакуировали тело мученика, лидера ХАМАС Аймана Юниса, погибшего в результате израильской бомбардировки в центре Сектора Газы", — говорится в сообщении палестинского СМИ.

Скорее всего, "прилет" по дому Юниса произошел в ночь на 8 октября. ЦАХАЛ сообщил, что тогда он нанес авиаудары по полевым штабам, оперативному командному центру ХАМАС и командному посту радикальной группировки "Исламский джихад". Под огнем оказались и дома лидеров ХАМАС.

В Сети публикуют видеоролик, на котором, возможно, запечатлен тот самый дом, где скрывался Юнис. Видно, что здание полностью разрушено. Выжить при таких повреждениях вряд ли возможно.

Напомним:

В воскресенье, 8 октября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла артиллерийские удары по территории южного Ливана после того, как с ливанской стороны был открыт огонь в сторону Израиля. Ответственность за ракетный удар и минометные обстрелы по израильской территории взяла на себя организация "Хезболла". Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные заявили, что нанесли ответный удар по району Ливана, откуда велся артиллерийский огонь. Кроме того, один из беспилотников ЦАХАЛ нанес удар по посту "Хезболлы" в районе Хар-Дов, расположенном в Шебаа.

Отметим, что фермы Шебаа – это участок земли площадью 39 кв. км, на которую претендуют Ливан и Израиль, в то же время Сирия и Ливан заявляют, что фермы Шебаа принадлежат Ливану.

После начала военной операции группировки ХАМАС 7 октября под названием "Наводнение Аль-Аксы" лидеры тесно связанной с Ираном организации "Хезболла" заявили о законности действий палестинцев и поздравили с их "героической, широкомасштабной" и "победной" операцией против Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мирных жителей Сектора Газа немедленно покинуть анклав, поскольку израильская армия готова превратить в развалины объекты ХАМАС в Секторе Газы. По его словам, израильтяне будут до конца мстить за нападение палестинцев 7 октября.

В МИД Украины заявили об осуждении нападения исламских боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Украинская сторона поддержала Израиль в его праве защищать себя и народ.

В Министерстве иностранных дел Турции также заявили, что осуждают войну в Израиле. С аналогичным заявлением выступил и Китай.

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