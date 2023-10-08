Трубин провел второй "сухой" матч за "Бенфику" в чемпионате Португалии (видео)

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин без пропущенных голов провел гостевой матч восьмого тура чемпионата Португалии против "Эшторила".

22-летний украинец в шестой раз подряд вышел в стартовом составе лиссабонцев и отыграл полный поединок. За игру Трубин сделал 4 сейва и сумел сохранить ворота своей команды "сухими".

В конце встречи "орлы" смогли вырвать победу. В компенсированное время ворота соперника поразил Антониу Силву. Таким образом, "Бенфика" выиграла с минимальным преимуществом – 0:1 .

Обзор матча

Этот поединок стал для Трубина вторым "сухим" за лиссабонский клуб в чемпионате Португалии. В прошлом туре он сохранил свои ворота на замке в победной игре с "Порту".

После этой победы "Бенфика" (21 балл) вышла на первое место в чемпионате Португалии. Команда Трубина на два очка обошла "Спортинг", который имеет матч в запасе. "Эшторил" (4 пункта) идет в зоне вылета на последней позиции.

В следующем туре "Бенфике" 28 октября будет противостоять "Касса Пиа", а "Эшторил" встретится с "Портимоненсе".

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