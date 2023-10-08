Трубин провел второй "сухой" матч за "Бенфику" в чемпионате Португалии (видео)

Украинский вратарь помог своей команде подняться на вершину турнирной таблицы.
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин без пропущенных голов провел гостевой матч восьмого тура чемпионата Португалии против "Эшторила".
22-летний украинец в шестой раз подряд вышел в стартовом составе лиссабонцев и отыграл полный поединок. За игру Трубин сделал 4 сейва и сумел сохранить ворота своей команды "сухими".
В конце встречи "орлы" смогли вырвать победу. В компенсированное время ворота соперника поразил Антониу Силву. Таким образом, "Бенфика" выиграла с минимальным преимуществом – 0:1.
Обзор матча
Этот поединок стал для Трубина вторым "сухим" за лиссабонский клуб в чемпионате Португалии. В прошлом туре он сохранил свои ворота на замке в победной игре с "Порту".
После этой победы "Бенфика" (21 балл) вышла на первое место в чемпионате Португалии. Команда Трубина на два очка обошла "Спортинг", который имеет матч в запасе. "Эшторил" (4 пункта) идет в зоне вылета на последней позиции.
В следующем туре "Бенфике" 28 октября будет противостоять "Касса Пиа", а "Эшторил" встретится с "Портимоненсе".
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