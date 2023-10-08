Экс-парень Юлии Вербы Притула показал свою новую девушку

Блогер рассекретил роман после того, как Юлия объявила о помолвке.

Экс-возлюбленный, Юлии Вербы блогер Денис Притула, похоже, также после их разрыва наладил личную жизнь.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Притула сообщил, что он не одинок и находится в новых отношениях. В фотоблоге Денис разместил снимок, на котором нежно обнимает свою новую девушку.

Денис Притула с новой девушкой

Правда, на фотографии новая избранница Притулы закрывает лицо телефоном. Впрочем, понятно одно, что Денис не изменил своему вкусу и отдает предпочтение блондинкам.

Отметим, что Юлия Верба и Денис Притула встречались в течение нескольких лет, но в начале мая 2023-го блогерша сообщила, что они разошлись. По словам Вербы, Притула "ничего плохого ей не сделал", просто их пути разошлись.

Юлия Верба и Денис Притула

В июле Юлия призналась, что закрутила новый роман, однако своего нового парня не торопилась рассекречивать. 1 октября 2023 года бойфренд Вербы сделал ей предложение и она ответила согласием.

Юлия Верба выходит замуж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

Кстати, именно после этого Притула запостил фото с новой избранницей. Хотел ли таким образом Денис насолить бывшей, - неизвестно. Однако решение рассказать о новых отношениях сразу после помолвки бывшей натолкнули фанов на скептические мысли.

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