Ексхлопець Юлії Верби Притула показав свою нову дівчину

Блогер розсекретив роман після того, як Юлія оголосила про заручини.

Екскоханий блогерки Юлії Верби Денис Притула, схоже, також після їхнього розриву налагодив особисте життя.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Притула повідомив, що він не самотній та перебуває у нових стосунках. У фотоблогу Денис розмістив знімок, на якому ніжно обіймає свою нову дівчину.

Денис Притула з новою дівчиною

Щоправда, на фотографії нова обраниця Притули закриває обличчя телефоном. Втім, зрозуміло одне, що Денис не зрадив своєму смаку і надає перевагу білявкам.

Зазначимо, що Юлія Верба і Денис Притула зустрічалися протягом декількох років, але на початку травня 2023-го блогерка повідомила, що вони розійшлися. За словами Верби, Притула "нічого поганого їй не зробив", просто їхні шляхи розійшлися.

Юлія Верба та Денис Притула

У липні Юлія зізналася, що закрутила новий роман, однак свого нового хлопця не квапилася розсекречувати. 1 жовтня 2023 року бойфренд Верби освідчився їй і вона відповіла згодою.

Юлія Верба виходить заміж / Фото: instagram.com/verbaaa.verbaaa

До речі, саме після цього Притула запостив фото з новою обраницею. Чи хотів таким чином Денис насолити колишній невідомо, втім рішення розповісти про нові стосунки одразу після заручин колишньої наштовхнули фанів на скептичні думки.

Читайте також: