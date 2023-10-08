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Побиття у ТЦК Тернополя – реакція мера

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Побиття у ТЦК Тернополя – реакція мера

Сергій Надал / Фото: facebook.com/Nadal.Sergij

У Тернополі співробітники ТЦК побили чоловіка.

Мер Тернополя Сергій Надал відреагував на відео, поширене у Мережі, де представники місцевого військкомату побили чоловіка, він звернувся до керівництва територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал. 

"Є інформація, що ваші "окремі" працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю та наголошую для "окремих" працівників ТЦК на коректному відношенні до тернополян, які є мобілізованими", - заявив він.

Він також закликав повідомляти до військової прокуратури та поліції про випадки неналежного чи жорстокого ставлення під час проведення мобілізаційних заходів.

Нагадаємо, 7 жовтня у Мережі з’явилося відео, на якому, ймовірно, працівники Тернопільського ТЦК силоміць заштовхують чоловіків до буса. 

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Дата публікації
Перегляди
504
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