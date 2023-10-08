Избиение в ТЦК Тернополя – реакция мэра

Мэр Тернополя Сергей Надал отреагировал на видео, распространенное в Сети, где представители местного военкомата избили мужчину, он обратился к руководству территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", — заявил он.

Он также призвал сообщать военной прокуратуре и полиции о случаях ненадлежащего или жестокого отношения во время проведения мобилизационных мероприятий.

"Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, надлежащее отношение в соответствии с требованиями законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября в Сети появилось видео, на котором, вероятно, работники Тернопольского ТЦК насильно заталкивают мужчин в бус.

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