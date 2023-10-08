Умерла Нина Матвиенко: песни и биография украинской легенды

Сегодня, 8 октября, ушла из жизни легендарная украинская певица Нина Матвиенко.

Народная артистка Украины не дожила до своего 76-летия всего два дня. За годы своего творческого пути артистка успела внести немалый вклад в развитие украинской культуры, а ее голос стал особым символом эпохи.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какой была жизнь звезды и ее самые известные песни.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Детство и юность Нины Матвиенко

Нина Матвиенко родилась 10 октября 1947 года в селе Недилище Житомирской области и стала пятым ребенком в семье. Родители будущей певицы едва сводили концы с концами, воспитывая 11 детей. Чтобы облегчить положение, мать отдала 11-летнюю девочку в школу-интернат.

В школе будущая звезда занималась легкой атлетикой, играла в баскетбол, волейбол и даже достигла отдельных успехов в метании гранаты. На каникулы Нина возвращалась к родителям, где помогала им вести хозяйство и воспитывать младших детей.

Только через 20 лет после смерти матери певица узнала, что на самом деле происходит из благородного рода и является наследницей княгини Ольги.

"Мама скрывала это от нас всю жизнь. Боялась, что семью могут просто уничтожить. Я происхожу из старинного рода, уходящего корнями к княгини Ольги. Мой предок — ее троюродный брат — Никита Нестич. Поэтому вся сила моя оттуда, из прошлого …Нашу семью в селе называли "шляхтой". Родня долго не могла простить маме, что она вышла замуж за простого парня. Хотя мой отец был из рода священников", — рассказывала Матвиенко.

Нина Матвиенко в молодости / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До 18 лет девушка не подозревала о том, как праздновать свой день рождения. А все потому, что в интернате праздничного дня именинникам просто давали несколько конфет, и на этом все.

Начало карьеры и творческий путь

Талант будущей звезды заметила одна из учительниц в школе, предложившая девушке попробовать себя в Украинском народном хоре им. Г. Веревки. Однако после окончания интерната, Матвиенко пришлось пойти на завод "Коростеньхиммаш", где сначала она работала табельницей, а затем копировщицей. Свою первую зарплату она потратила на то, чтобы сшить себе пальто и в нем пойти на вокальные пробы.

Нина Матвиенко

Но желания петь не покидало Матвиенко, поэтому в течение всего этого времени она пыталась попасть в разные вокальные коллективы. 1966 артистку взяли в студию Хора имени Григория Веревки, где впоследствии она стала солисткой.

С этого времени начала творческую карьеру певицы. Поработать с выдающейся артисткой стремились все известнейшие композиторы Украины. А услышать голос Матвиенко собирались тысячи слушателей не только на родине, но и в десятках стран мира от Европы до Латинской Америки.

Нина Матвиенко / Фото: concert.ua

Правда, в Советском Союзе к гастролям артистки относились с осторожностью – в течение 1969-1986 годов ей было запрещено выезжать за границу.

Нина Митрофановна не только пела народные и авторские песни, а еще занималась литературным делом и была актрисой. Матвиенко сыграла в большом количестве телеспектаклей, таких как "Маруся Чурай", "Екатерина Билокур", "Разлились воды на четыре брода", художественных фильмах "Соломенные колокола", "Пропала грамота" и в радиоспектаклях "Полет стрелы", "Кларнеты" нежности".

Нина Матвиенко / Фото: Светская жизнь

За свои достижения перед государством Матвиенко была награждена орденом Николая Чудотворца, Орденами княгини Ольги ІІІ и ІІ степени, а также получила в 2006 году звание Герой Украины. Кроме того, на счету Народной артистки множество наград на музыкальных премиях и фестивалях.

Нина Матвиенко / Фото: jetsetter.ua

Карьера Нины Митрофановны продолжала активно развиваться и по сей день. Даже в свои 75-я артистка продолжала появляться на телевидении и петь. В течение 21 года Матвиенко оставалась в солистке в камерном оркестре "Киевская камерата".

Нина Матвиенко / Фото: jetsetter.ua

Личная жизнь певицы

Жизнь подарила певице не только насыщенный творческий путь, но и брак, длившийся почти 50 лет. В 1971 году Матвиенко вышла замуж за художника Петра Гончара. В браке супруги прожили вплоть до 2021 года, пока артистка не приняла решения разорвать отношения.

Нина Матвиенко с Петром Гончаром / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

За время супружеской жизни у пары родилось трое детей – сыновья Иван — сейчас служит иеродиаконом, и ставший художником Андрей и дочь Тоня. которая пошла по стопам матери и стала певицей.

Нина Матвиенко с семьей / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нина Матвиенко с дочерью

Как рассказывала дочь артистки, ее звездная мама всегда вела активную жизнь — водила авто, занималась спортом, вязала крючком и весело проводила время с внуками. К тому же певица не употребляла алкоголь и не ела мяса.

Нина и Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Большую часть своей жизни певица прожила в сердце столицы — семья имеет большой частный дом неподалеку от Лавры. 2016 Матвиенко даже получила звание Почетный гражданин Киева. В последнее время вместе с певицей жила ее дочь и зять, певец Арсен Мирзоян, вместе с детьми.

Нина Матвиенко с дочерью и зятем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Самые известные песни в исполнении Нины Матвиенко

За почти 57 лет карьеры на счету певицы собралось немало песен. Некоторые из них, например "Квітка-душа", стали настоящими символами украинской культуры.

В репертуаре звезды насчитывались народные песни – обрядовые, лирические, юмористические – песни-баллады, украинские песни 17-18 века.

В исполнении певицы слушателям запомнились такие хиты как "Ой летіли дикі гуси...", "Чарівна скрипка", "Чому розплетена коса", "Ішла дівча лучками", "Сизокрилий голубоньку".

Напомним, что Нина Матвиенко скончалась 8 октября 2023 года. Об этом сообщила ее дочь в соцсетях. Что именно стало причиной смерти знаменитости, пока неизвестно. Новость о внезапной смерти Нины Митрофановны стала печальным известием для сотен ее поклонников и звездных коллег — Потап, Светлана Тарабарова и другие знаменитости выразили свои соболезнования семье и вспомнили, какой была певица.

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