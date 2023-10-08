Настя Каменских отреагировала на хейт и насмешки после интервью Маше Ефросининой

Певица Настя Каменских отреагировала на волну негативных комментариев после своего интервью телеведущей Маше Ефросининой.

В Сети откровенный разговор исполнительницы с журналисткой вызвал среди некоторых пользователей возмущение и насмешки. В частности, Настю раскритиковали за то, что она была не искренней в своих ответах, а также вела себя слишком инфантильно, называя Машу то "зайкой", то "котиком".

Впрочем, как ответила Каменских, она была абсолютно честна в своих высказываниях. Более того, певица заметила, что гордится этим интервью.

"Мне жаль, что люди не разбираются в людях. Давайте так, честность никогда не награждалась. Никогда. Это я заметила за 20 лет своего опыта. Я не на 100%, а на 1000% была искренней. Я горжусь этим интервью, каждым словом", — сказала Настя и "Невероятной правде о звездах".

Настя Каменских

Напомним, что во время интервью певица рассказала о своем состоянии во время войны. По словам Каменских, она очень тяжело переживала начало полномасштабного вторжения, набрала лишние кило и даже начала употреблять алкоголь. Чтобы справиться со стрессом певица обращалась за помощью к специалистам.

Кстати, 30 сентября Настя Каменских впервые с начала полномасштабной войны дала свой большой сольный концерт в Киеве – читайте подробности о событии в материале ТСН.ua.

Читайте также: