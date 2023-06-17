Настя Каменских впервые рассказала о проблемах с алкоголем и сколько килограмм набрала

Артистка поделилась, что сейчас принимает себя такой, какой есть.

Украинская певица Настя Каменских откровенно призналась, что последний год ей дался очень тяжело в эмоциональном плане.

Во время разговора с Машей Ефросининой исполнительница призналась, что у нее была очень серьезная депрессия. Артистка даже стала принимать антидепрессанты. По словам Каменских, она начала употреблять много алкоголя, чтобы забыться:

"У меня был тяжелый этот год и было много алкоголя. Все меня знают, что я пила мало. Я выпивала, когда это было уместно. Этот год – надо было забыться. Алкоголь дает возможность забыться. Но потом я все это анализировала", – призналась Каменских.

Настя Каменских

Сейчас певица очень мало пьет, ведь хочет быть просто здесь и сейчас.

Также Настя не скрывает, что за последний год поправилась. Каменских призналась, что набрала семь лишних килограммов. Однако, по словам артистки, они ее не смущают и она принимает себя такой, какой есть:

"Это очень ощутимо, особенно на сцене. Но я себя люблю еще больше. Это не гормональный сбой, слава богу. Я думаю, что это психосоматика. Думаю, что это защитный панцирь. Я не комплексую. Конечно, мне дискомфортно с этим весом, но я понимаю, что я не хочу насиловать себя. Я себе дала время. От того, что я похудею, не похудею, – ничего не изменится в мире. И вообще не акцентирую на этом внимание. Вот так мое тело реагирует и все", – прокомментировала Каменских.

Настя Каменских на благотворительном концерте / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, ранее Настя Каменских ошеломила суммой, собранной на помощь ВСУ благодаря своему благотворительному туру "Я – Україна".

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