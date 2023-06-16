Экс-муж Ани Лорак удивил, как их дочь проводит время с дочерью его новой жены

В настоящее время вся семья находится в Турции.
Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу после свадьбы с визажисткой Лилией уехал в Турцию.
Мурат с новой женой гостит у его родных в Стамбуле. Вместе с Лилией и Муратом уехала в Турцию и дочь женщины от предыдущих отношений Александра. Вскоре к семье прилетела и дочь Мурата от Лорак, 12-летняя София.
В сторис своей страницы в Instagram Мурат показал, как девочки вместе проводят время. Судя по всему, дочери Лилии и дочери Мурата удалось найти общий язык. Они почти одного возраста и имеют почти одни и те же интересы. Девочки хорошо ладят и являются настоящими подругами.
Так, Налчаджиоглу показал, как девочки танцевали, а также устроили настоящий баттл на Sony PlayStation в игру Mortal Kombat.
Отметим, что после развода в январе 2019 дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу осталась жить вместе с мамой в Москве. Кстати, недавно певица-предательница показывала, как праздновала 12-летие дочери Софии в российской столице. Как известно, даже полномасштабная война не заставила Лорак покинуть страну-террористку, где она продолжает жить и развлекать россиян.
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