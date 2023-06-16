Хорватия – Испания: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги наций

В воскресенье, 18 июня, сборные Хорватии и Испании сыграют в решающем матче финальной стадии Лиги наций-2022/23.

Финальный поединок турнира состоится на стадионе "Де Кейп" в нидерландском Роттердаме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Обе сборные стали победителями своих квартетов Дивизиона А Лиги наций-2022/23. Хорваты опередили команды Дании, Франции и Австрии, в то время как испанцы обошли Португалию, Швейцарию и Чехию.

В полуфиналах Лиги наций сборная Хорватии в экстра-таймах победила Нидерланды (2:4), а команда Испании в конце основного времени игры вырвала победу над Италией (2:1).

Где смотреть матч Хорватия – Испания

На территории Украины финальный поединок Лиги наций между сборными Хорватии и Испании покажет медиасервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Хорватия – Испания

Фаворитом решающего поединка букмекеры считают сборную Испании. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2,05. Ничья – 3,50. Выигрыш хорватов по итогам 90 минут матча – 3,90.

На то, что испанцы завоюют трофей Лиги наций, принимаются ставки с коэффициентом 1,55. Итоговый триумф команды Хорватии – 2,56.

Регламентом Лиги наций также предусмотрен матч за третье место. В нем встретятся Нидерланды и Италия. Поединок также состоится 18 июня, но в 16:00 по киевскому времени.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

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