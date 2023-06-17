Хорватия – Испания: онлайн-трансляция финала Лиги наций

В воскресенье, 18 июня, сборные Хорватии и Испании сыграют в решающем матче финальной стадии Лиги наций-2022/23.

Финальный поединок турнира состоится на стадионе "Де Кейп" в нидерландском Роттердаме. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Обе сборные стали победителями своих квартетов Дивизиона А Лиги наций-2022/23. Хорваты опередили команды Дании, Франции и Австрии, в то время как испанцы обошли Португалию, Швейцарию и Чехию.

В полуфиналах Лиги наций сборная Хорватии в экстра-таймах победила Нидерланды (2:4), а команда Испании в конце основного времени игры вырвала победу над Италией (2:1).

Регламентом Лиги наций также предусмотрен матч за третье место. В нем встретятся Нидерланды и Италия. Поединок также состоится 18 июня, но в 16:00 по киевскому времени.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Дебютный турнир в 2019 году выиграла Португалия, а в 2021 году обладателем трофея стала Франция.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция и финального матча Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.