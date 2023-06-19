Хорватія – Іспанія – 0:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй

У неділю, 18 червня, збірні Хорватії та Іспанії зіграють у вирішальному матчі фінальної стадії Ліги націй-2022/23.

Фінальний поєдинок турніру відбудеться на стадіоні "Де Кейп" у нідерландському Роттердамі. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Обидві збірні стали переможцями своїх квартетів Дивізіону А Ліги націй-2022/23. Хорвати випередили команди Данії, Франції та Австрії, тоді як іспанці обійшли Португалію, Швейцарію та Чехію.

У півфіналах Ліги націй збірна Хорватії в екстратаймах перемогла Нідерланди (2:4), а команда Іспанії наприкінці основного часу гри вирвала перемогу над Італією (2:1).

Регламентом Ліги націй також передбачено матч за третє місце. У ньому зустрінуться Нідерланди та Італія. Поєдинок також відбудеться 18 червня, але о 16:00 за київським часом.

Поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція та фінального матчу Ліги націй між збірними Хорватії та Іспанії.