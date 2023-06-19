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Хорватія – Іспанія – 0:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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4459
Час на прочитання
1 хв
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Хорватія – Іспанія – 0:0: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй

Іспанія - Хорватія / Фото: Associated Press

Текстовий репортаж головного поєдинку фінального турніру стадії Ліги націй-2022/23.

У неділю, 18 червня, збірні Хорватії та Іспанії зіграють у вирішальному матчі фінальної стадії Ліги націй-2022/23.

Фінальний поєдинок турніру відбудеться на стадіоні "Де Кейп" у нідерландському Роттердамі. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

Обидві збірні стали переможцями своїх квартетів Дивізіону А Ліги націй-2022/23. Хорвати випередили команди Данії, Франції та Австрії, тоді як іспанці обійшли Португалію, Швейцарію та Чехію.

У півфіналах Ліги націй збірна Хорватії в екстратаймах перемогла Нідерланди (2:4), а команда Іспанії наприкінці основного часу гри вирвала перемогу над Італією (2:1).

  • Регламентом Ліги націй також передбачено матч за третє місце. У ньому зустрінуться Нідерланди та Італія. Поєдинок також відбудеться 18 червня, але о 16:00 за київським часом.
  • Поточний розіграш Ліги націй є третім в історії. Дебютний турнір 2019 року виграла Португалія, а 2021 року володарем трофею стала Франція.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція та фінального матчу Ліги націй між збірними Хорватії та Іспанії.

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Дата публікації
Перегляди
4459
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