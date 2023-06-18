В бою погиб ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский

Лишь три дня назад герой получил медаль "За храбрость в бою".

В бою погиб 55-летний ровенский воин-блогер "Дедусик" Виктор Суходольский, только три дня назад герой получил высокую награду — медаль "За храбрость в бою".

О гибели Виктора Суходольского сообщила на своей странице в Facebook его дочь, передает Обозреватель.

"Герои не умирают, правда же, отец? Небо всех рассудит! Украинцам одна дорога – в рай! К*козлов же даже в аду не ждут! Дедушка, вечная память тебе! Мы отомстим!" – написала дочь защитника.

Виктор Суходольский до войны был частным предпринимателем, а также служил в военно-транспортной авиации.

На войну пошел добровольцем еще в сентябре 2014 года. Воевал в разведке. Там во время подготовки приобрел специальность снайпера.

А когда вернулся домой, открыл свой YouTube-канал Didusik. ТВ. Такое название собственному каналу Виктор дал в честь внука. Суходольский с помощью чат-рулетки общался о политике со случайными людьми из разных регионов России, раскрывая им глаза на пропагандистские московские фейки.

Накануне память "Да Винчи" почтили на Аскольдовой могиле. На 40-й день от гибели Героя Украины, легендарного командира спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, на месте его похорон в Киеве отслужили панихиду.

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