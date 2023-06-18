Россияне минируют участки выехавших украинцев: сводка Генштаба

Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила один вражеский ЗРК.

За эти сутки российские оккупанты нанесли более 40 авиационных ударов, совершили 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 18 июня.

В результате российских ударов есть погибшие и раненные среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены объекты критической инфраструктуры, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, школа и другая гражданская инфраструктура.

Генштаб предупреждает, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где тяжелее всего

Россияне и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 17 боевых столкновений.

Угроза с севера

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационных ударов по населенным пунктам Огирцово, Бударки, Веселое Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Порохонь, Рожковичи, Товстодубово, Бачевск, Белополье, Искрисковщина, Гирине, Поповка, Кондратовка, Степное, Писаревка, Басовка, Локня, Мирополье, Степок Сумской области, а также Большая Писаревка, Гурьев Козачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Землянки, Бологовка, Одноробовка, Уды, Стрилеча, Лукьянцы, Волчанские Хутора на Харьковщине.

Ситуация на отдельных направлениях

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационный удар по Кисловке на Харьковщине. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении захватчики проводили наступательные действия в направлении Спорного Луганской области, успеха не имел. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка и Мирное Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Раздолевка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Василовки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ивановское, Северное, Белая Гора и Торецк. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Авдеевки. Совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка и Ильинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты проводили наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Угледара Донецкой области, успеха не имели. Нанесли авиационные удары в районах Золотых Нивы и Благодатного Донецкой области. Совершили обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Екатериновка, Благодатное, Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационных ударов в районах Макаровки Донецкой, Левадного, Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Времивка и Макаровка Донецкой области;

Зеленое Поле, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Гуляйпильское, Орехов, Лобковое, Каменское Запорожской области;

Михайловка, Новодмитровка, Гавриловка, Качкаровка, Берислав, Томарино, Веселое, Казацкое, Бургунка, Веревка, Ивановка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Кизомис, Софиевка, Миролюбовка Херсонской области;

Очаков Николаевской области.

Что в оккупации

В Покровском Запорожской области инженерные подразделения оккупационных войск проводят минирование частных земельных участков местных жителей, отказавшихся от получения российского паспорта и выехавших на подконтрольную Украине территорию.

В то же время земельные сельскохозяйственные участки местных коллаборантов не подлежат минированию.

Ответные удары

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и уничтожила 1 зенитно-ракетный комплекс врага.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по врагу

Также наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских "шахедов" и 5 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 его склада боеприпасов.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко рассказал, почему ВСУ в Запорожье на прорыв основной линии обороны россиян направили БМП M2 Bradley.

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