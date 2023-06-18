Рецепт лазаньи из кабачков

Как приготовить лазанью, чтобы было вкусно и диетически? Предлагаем рецепт летней лазаньи из кабачков
Лето – время для приготовления разнообразных блюд с овощами. Даже такое сытное блюдо как лазанья можно приготовить вкусным, легким и сытным.
Ингредиенты для приготовления лазаньи из кабачков:
- средний кабачок – 1 шт.,
- крупные помидоры – 2 шт.,
- сыр мягкий с пониженным содержанием жирности – 150 г,
- ветчина куриная или вареное куриное филе — 200 г,
- перец болгарский – 1 шт.,
- укроп – 1 пучок,
- чеснок – 1 зубчик,
- масло оливковое – две чайные ложки,
- соль мелкая морская – по вкусу
- тертая моцарелла (или сулугуни) для корочки – 50 г
Приготовление лазаньи из кабачков:
- Кабачок порезать тонкими пластинками.
- Форму для запекания смазать оливковым маслом и выложить слой кабачка, нарезанного пластинами.
- Сверху положить слой тонко нарезанной куриной ветчины или вареной курицы.
- На нее слой изрезанного мелкой соломкой перца.
- Готовим сырный слой, для этого смешиваем мягкий сыр с порубленным укропом или другой зеленью, порезанным или выдавленным чесноком. Выкладываем сырный слой.
- Таким образом, продолжаем выкладывать слоями – слой кабачков, помидоров, курица, перец, сырный слой.
- Последний слой будет слоем кабачков, который посыплем тертой моцареллой.
- Ставим лазанью в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 25-30 минут.
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