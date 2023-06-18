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Рецепт лазаньи из кабачков

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
77
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт лазаньи из кабачков

Лазание из кабачков

Как приготовить лазанью, чтобы было вкусно и диетически? Предлагаем рецепт летней лазаньи из кабачков

Лето – время для приготовления разнообразных блюд с овощами. Даже такое сытное блюдо как лазанья можно приготовить вкусным, легким и сытным.

Ингредиенты для приготовления лазаньи из кабачков:

  • средний кабачок – 1 шт.,
  • крупные помидоры – 2 шт.,
  • сыр мягкий с пониженным содержанием жирности – 150 г,
  • ветчина куриная или вареное куриное филе — 200 г,
  • перец болгарский – 1 шт.,
  • укроп – 1 пучок,
  • чеснок – 1 зубчик,
  • масло оливковое – две чайные ложки,
  • соль мелкая морская – по вкусу
  • тертая моцарелла (или сулугуни) для корочки – 50 г

Приготовление лазаньи из кабачков:

  • Кабачок порезать тонкими пластинками.
  • Форму для запекания смазать оливковым маслом и выложить слой кабачка, нарезанного пластинами.
  • Сверху положить слой тонко нарезанной куриной ветчины или вареной курицы.
  • На нее слой изрезанного мелкой соломкой перца.
  • Готовим сырный слой, для этого смешиваем мягкий сыр с порубленным укропом или другой зеленью, порезанным или выдавленным чесноком. Выкладываем сырный слой.
  • Таким образом, продолжаем выкладывать слоями – слой кабачков, помидоров, курица, перец, сырный слой.
  • Последний слой будет слоем кабачков, который посыплем тертой моцареллой.
  • Ставим лазанью в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 25-30 минут.

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