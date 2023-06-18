Рецепт лазаньи из кабачков

Как приготовить лазанью, чтобы было вкусно и диетически? Предлагаем рецепт летней лазаньи из кабачков

Лето – время для приготовления разнообразных блюд с овощами. Даже такое сытное блюдо как лазанья можно приготовить вкусным, легким и сытным.

Ингредиенты для приготовления лазаньи из кабачков:

средний кабачок – 1 шт.,

крупные помидоры – 2 шт.,

сыр мягкий с пониженным содержанием жирности – 150 г,

ветчина куриная или вареное куриное филе — 200 г,

перец болгарский – 1 шт.,

укроп – 1 пучок,

чеснок – 1 зубчик,

масло оливковое – две чайные ложки,

соль мелкая морская – по вкусу

тертая моцарелла (или сулугуни) для корочки – 50 г

Приготовление лазаньи из кабачков:

Кабачок порезать тонкими пластинками.

Форму для запекания смазать оливковым маслом и выложить слой кабачка, нарезанного пластинами.

Сверху положить слой тонко нарезанной куриной ветчины или вареной курицы.

На нее слой изрезанного мелкой соломкой перца.

Готовим сырный слой, для этого смешиваем мягкий сыр с порубленным укропом или другой зеленью, порезанным или выдавленным чесноком. Выкладываем сырный слой.

Таким образом, продолжаем выкладывать слоями – слой кабачков, помидоров, курица, перец, сырный слой.

Последний слой будет слоем кабачков, который посыплем тертой моцареллой.

Ставим лазанью в разогретую до 180 градусов духовку и запекаем 25-30 минут.

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