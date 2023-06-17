Эксперт спрогнозировал, каким будет курс доллара к концу лета

Один из факторов, который может повлиять на курс доллара – контрнаступление ВСУ.

До сентября курс доллара в Украине должен быть стабильным.

Прогноз об этом сделал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

Он отмечает, что лето – это период дефляции, активных поставок на внутренний рынок продовольствия из открытого грунта.

"Помимо этого, благодаря нашим партнерам, валютные резервы Украины на сегодняшний день достигли 39 миллиардов долларов — это беспрецедентная цифра за последние 11 лет, поэтому я, откровенно говоря, не вижу сегодня никаких каких-либо серьезных раздражителей для того, чтобы что-то менялось", — сказал эксперт .

Один из факторов, который может повлиять на курс доллара – контрнаступление ВСУ.

"Мы должны понимать, что на самом деле курс национальной денежной единицы — это уравнение со многими неизвестными, но если все будет сохраняться примерно в тех соотношениях, которые есть сейчас, мы будем иметь точно до сентября месяца (стабильный курс доллара), а дальше посмотрим"., – добавил он.

Отметим, что Национальный банк Украины установил официальный курс валют. по выходным: суббота, 17 июня, и воскресенье, 18 июня. Стоимость доллара не изменилась. Евро подорожало на 6 коп. Злотый снизился на 1 коп.

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