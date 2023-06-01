Необычные блюда из кабачков -- чем можно полакомиться и удивить

Необычные блюда из кабачков – суп, спагетти и десерт
Кабачки представляют собой весьма универсальные овощи, которые могут быть использованы во многих различных блюдах. Вот несколько необычных идей, как их приготовить.
Спагетти из цуккини и авокадо
Ингредиенты:
- 2 большие кабачки,
- 2 спелых авокадо,
- 1 пучок свежей мяты (или базилика),
- зубчик чеснока,
- оливковое масло, соль и черный перец – по вкусу.
Приготовление:
Все дело в соусе.
- Пропускаем чеснок через пресс.
- Смешиваем авокадо с мелко нарезанной мятой и пропущенным через пресс чесноком.
- Добавляем оливковое масло, соль и перец, перемешиваем.
Готовим спагетти
- С помощью специального инструмента или ножа нарезаем кабачки тонкими полосками, похожими на спагетти, или натираем на специальной терке.
- Опускаем кабачковые "спагетти" в кипящую воду и варим в течение 1 минуты.
- Воду сливаем, ставим спагетти на небольшой огонь.
- Добавляем соус и хорошо прогреваем. Осторожно помешиваем, чтобы спагетти не потеряли форму и не превратились в кашу.
Суп-пюре из кабачков
Ингредиенты:
- 3 кабачки или цуккини,
- литр куриного бульона,
- луковица,
- чеснок,
- 100 мл натурального йогурта,
- 2 ст. л сливочного масла,
- 2 ст. л свежей зелени кинзы,
- масло, карри, соль и черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Лук и чеснок нарезаем и обжариваем в кастрюле на растительном масле. Добавляем карри и обжариваем еще до золотистого цвета лука.
- Нарезаем цуккини мелкими кубиками, кладем в кастрюлю и обжариваем на сильном огне вместе с луком, чесноком и карри.
- Добавляем бульон, соль, перец, доводим смесь до кипения, затем убавляем огонь и варим еще 15 минут.
- Снимаем суп с плиты, взбиваем блендером до однородной массы.
- Перед подачей добавляем нарезанную зелень кинзы и йогурт.
Шоколадный пирог из кабачков
Ингредиенты:
- 180 г сахара,
- 120 г шоколада,
- 2 ст. л какао-порошка,
- 175 г муки,
- 250 г кабачков,
- 2 яйца,
- 60 мл молока,
- 60 г масла,
- 60 г маргарина,
- 1 ч. л соды,
- щепотка молотой гвоздики.
Приготовление
- Взбиваем в миске сахар, маргарин и масло.
- Добавляем взбитые яйца.
- Продолжая взбивать смесь, добавляем молоко.
- Муку, соду, какао и молотую гвоздику смешиваем в отдельной посуде.
- Сочетаем обе смеси и замешиваем легкое тесто.
- Натертые на терке кабачки, отжатые от сока, перемешиваем с тестом.
- Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму для выпечки. Сверху посыпаем тертым шоколадом.
- Выпекаем пирог 40 минут в разогретой до 190 С духовке.
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