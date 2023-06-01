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Необычные блюда из кабачков -- чем можно полакомиться и удивить

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
287
Время на прочтение
2 мин
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Необычные блюда из кабачков -- чем можно полакомиться и удивить

Необычные блюда из кабачков

Необычные блюда из кабачков – суп, спагетти и десерт

Кабачки представляют собой весьма универсальные овощи, которые могут быть использованы во многих различных блюдах. Вот несколько необычных идей, как их приготовить.

Спагетти из цуккини и авокадо

Ингредиенты:

  • 2 большие кабачки,
  • 2 спелых авокадо,
  • 1 пучок свежей мяты (или базилика),
  • зубчик чеснока,
  • оливковое масло, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Все дело в соусе.

  • Пропускаем чеснок через пресс.
  • Смешиваем авокадо с мелко нарезанной мятой и пропущенным через пресс чесноком.
  • Добавляем оливковое масло, соль и перец, перемешиваем.

Готовим спагетти

  • С помощью специального инструмента или ножа нарезаем кабачки тонкими полосками, похожими на спагетти, или натираем на специальной терке.
  • Опускаем кабачковые "спагетти" в кипящую воду и варим в течение 1 минуты.
  • Воду сливаем, ставим спагетти на небольшой огонь.
  • Добавляем соус и хорошо прогреваем. Осторожно помешиваем, чтобы спагетти не потеряли форму и не превратились в кашу.
Необычные блюда из кабачков / ©
Необычные блюда из кабачков

Суп-пюре из кабачков

Ингредиенты:

  • 3 кабачки или цуккини,
  • литр куриного бульона,
  • луковица,
  • чеснок,
  • 100 мл натурального йогурта,
  • 2 ст. л сливочного масла,
  • 2 ст. л свежей зелени кинзы,
  • масло, карри, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

  • Лук и чеснок нарезаем и обжариваем в кастрюле на растительном масле. Добавляем карри и обжариваем еще до золотистого цвета лука.
  • Нарезаем цуккини мелкими кубиками, кладем в кастрюлю и обжариваем на сильном огне вместе с луком, чесноком и карри.
  • Добавляем бульон, соль, перец, доводим смесь до кипения, затем убавляем огонь и варим еще 15 минут.
  • Снимаем суп с плиты, взбиваем блендером до однородной массы.
  • Перед подачей добавляем нарезанную зелень кинзы и йогурт.
Суп-пюре из кабачков / ©
Суп-пюре из кабачков

Шоколадный пирог из кабачков

Ингредиенты:

  • 180 г сахара,
  • 120 г шоколада,
  • 2 ст. л какао-порошка,
  • 175 г муки,
  • 250 г кабачков,
  • 2 яйца,
  • 60 мл молока,
  • 60 г масла,
  • 60 г маргарина,
  • 1 ч. л соды,
  • щепотка молотой гвоздики.

Приготовление

  • Взбиваем в миске сахар, маргарин и масло.
  • Добавляем взбитые яйца.
  • Продолжая взбивать смесь, добавляем молоко.
  • Муку, соду, какао и молотую гвоздику смешиваем в отдельной посуде.
  • Сочетаем обе смеси и замешиваем легкое тесто.
  • Натертые на терке кабачки, отжатые от сока, перемешиваем с тестом.
  • Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму для выпечки. Сверху посыпаем тертым шоколадом.
  • Выпекаем пирог 40 минут в разогретой до 190 С духовке.
Шоколадный пирог с кабачками / ©
Шоколадный пирог с кабачками

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Дата публикации
Просмотры
287
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