Необычные блюда из кабачков -- чем можно полакомиться и удивить

Кабачки представляют собой весьма универсальные овощи, которые могут быть использованы во многих различных блюдах. Вот несколько необычных идей, как их приготовить.

Спагетти из цуккини и авокадо

Ингредиенты:

2 большие кабачки,

2 спелых авокадо,

1 пучок свежей мяты (или базилика),

зубчик чеснока,

оливковое масло, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Все дело в соусе.

Пропускаем чеснок через пресс.

Смешиваем авокадо с мелко нарезанной мятой и пропущенным через пресс чесноком.

Добавляем оливковое масло, соль и перец, перемешиваем.

Готовим спагетти

С помощью специального инструмента или ножа нарезаем кабачки тонкими полосками, похожими на спагетти, или натираем на специальной терке.

Опускаем кабачковые "спагетти" в кипящую воду и варим в течение 1 минуты.

Воду сливаем, ставим спагетти на небольшой огонь.

Добавляем соус и хорошо прогреваем. Осторожно помешиваем, чтобы спагетти не потеряли форму и не превратились в кашу.

Необычные блюда из кабачков

Суп-пюре из кабачков

Ингредиенты:

3 кабачки или цуккини,

литр куриного бульона,

луковица,

чеснок,

100 мл натурального йогурта,

2 ст. л сливочного масла,

2 ст. л свежей зелени кинзы,

масло, карри, соль и черный перец – по вкусу.

Приготовление:

Лук и чеснок нарезаем и обжариваем в кастрюле на растительном масле. Добавляем карри и обжариваем еще до золотистого цвета лука.

Нарезаем цуккини мелкими кубиками, кладем в кастрюлю и обжариваем на сильном огне вместе с луком, чесноком и карри.

Добавляем бульон, соль, перец, доводим смесь до кипения, затем убавляем огонь и варим еще 15 минут.

Снимаем суп с плиты, взбиваем блендером до однородной массы.

Перед подачей добавляем нарезанную зелень кинзы и йогурт.

Суп-пюре из кабачков

Шоколадный пирог из кабачков

Ингредиенты:

180 г сахара,

120 г шоколада,

2 ст. л какао-порошка,

175 г муки,

250 г кабачков,

2 яйца,

60 мл молока,

60 г масла,

60 г маргарина,

1 ч. л соды,

щепотка молотой гвоздики.

Приготовление

Взбиваем в миске сахар, маргарин и масло.

Добавляем взбитые яйца.

Продолжая взбивать смесь, добавляем молоко.

Муку, соду, какао и молотую гвоздику смешиваем в отдельной посуде.

Сочетаем обе смеси и замешиваем легкое тесто.

Натертые на терке кабачки, отжатые от сока, перемешиваем с тестом.

Выкладываем тесто в застеленную пергаментом форму для выпечки. Сверху посыпаем тертым шоколадом.

Выпекаем пирог 40 минут в разогретой до 190 С духовке.

Шоколадный пирог с кабачками

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