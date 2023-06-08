Как приготовить оладьи на кефире: очень просто и вкусно

Многие любят пышные оладьи, но не знают, как их готовить. Такие оладьи можно приготовить без дрожжей, а получаются они ничуть не хуже.

Главные секреты приготовления таких оладий:

Тесто не нужно забивать мукой.

Кефир обязательно берем комнатной температуры, а если только извлекли его из холодильника, его нужно немного подогреть, примерно до температуры 37 градусов.

Соду добавляем в последнюю очередь и немного ждем, даем тесту постоять.

Самый главный секрет – в жарке.

Ингредиенты для приготовления оладий

кефир — 250 мл,

одно яйцо,

сахар – 1 ст. л с горкой,

ванильный сахар – одна третья чайной ложки,

сода -- одна третья ч. л,

мука — примерно 230 г,

соль щепотка,

масло для жарки.

Приготовление оладий

В миску разбиваем яйцо, добавляем обычный и ванильный сахар.

Вливаем кефир комнатной температуры или чтобы был едва теплым, если подогреваете. Все перемешайте.

В несколько приемов добавляем просеянную муку, хорошо перемешиваем тесто. Тесто должно сползать с ложки.

В самом конце добавляем в тесто 1/3 чайной ложки соды, не гася ее и тщательно перемешиваем.

Готовому тесту можно дать постоять минут 15, чтобы оно немного отдохнуло.

Важно тесто больше не перемешиваем.

В сковороде разогреваем масло, выкладываем тесто ложкой на горячую сковороду. Жарим оладьи на среднем огне с одной стороны, затем переворачиваем и жарим до румяности с другой стороны. Важно, чтобы огонь был средним, а масло горячим, чтобы сразу после того, как вы выложили порцию теста на сковородку, оладьи стали жариться.

Готово, приятного аппетита.

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