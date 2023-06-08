Как приготовить оладьи на кефире: очень просто и вкусно

Вкусные, пышные оладьи на кефире
Многие любят пышные оладьи, но не знают, как их готовить. Такие оладьи можно приготовить без дрожжей, а получаются они ничуть не хуже.
Главные секреты приготовления таких оладий:
- Тесто не нужно забивать мукой.
- Кефир обязательно берем комнатной температуры, а если только извлекли его из холодильника, его нужно немного подогреть, примерно до температуры 37 градусов.
- Соду добавляем в последнюю очередь и немного ждем, даем тесту постоять.
- Самый главный секрет – в жарке.
Ингредиенты для приготовления оладий
- кефир — 250 мл,
- одно яйцо,
- сахар – 1 ст. л с горкой,
- ванильный сахар – одна третья чайной ложки,
- сода -- одна третья ч. л,
- мука — примерно 230 г,
- соль щепотка,
- масло для жарки.
Приготовление оладий
- В миску разбиваем яйцо, добавляем обычный и ванильный сахар.
- Вливаем кефир комнатной температуры или чтобы был едва теплым, если подогреваете. Все перемешайте.
- В несколько приемов добавляем просеянную муку, хорошо перемешиваем тесто. Тесто должно сползать с ложки.
- В самом конце добавляем в тесто 1/3 чайной ложки соды, не гася ее и тщательно перемешиваем.
- Готовому тесту можно дать постоять минут 15, чтобы оно немного отдохнуло.
- Важно тесто больше не перемешиваем.
- В сковороде разогреваем масло, выкладываем тесто ложкой на горячую сковороду. Жарим оладьи на среднем огне с одной стороны, затем переворачиваем и жарим до румяности с другой стороны. Важно, чтобы огонь был средним, а масло горячим, чтобы сразу после того, как вы выложили порцию теста на сковородку, оладьи стали жариться.
Готово, приятного аппетита.
Читайте также: