НАТО отправит к границам России 250 бомбардировщиков и истребителей: что происходит

Во время масштабных военных учений Североатлантического союза состоится более 2000 вылетов боевых самолетов.

На крупнейшие в истории НАТО воздушные учения 25 стран Альянса и их союзников отправят почти 250 летательных аппаратов, в том числе стратегические бомбардировщики B-1, истребители пятого поколения F-35 и беспилотники дальнего радиуса действия.

Как сообщает The Wall Street Journal, учения Air Defender 23 будут продолжаться с 12 по 23 июня, в том числе у российских границ на Балтике и Черном море.

Согласно легенде учений, враг захватывает немецкий порт Росток (здесь начинается трубопровод, по которому перекачивается привезенная морем нефть), и силы НАТО, согласно статье 5 устава Альянса, становятся на коллективную защиту Германии.

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На учениях состоится имитация атаки объектов на территории Европы российскими ракетами и беспилотниками, перехватывать которые будут истребители. Боевые самолеты будут активно использовать воздушное пространство на восточном фланге НАТО — в Литве, Польше, Чехии и Румынии.

В общей сложности участие в учениях примут более 10 000 военнослужащих, будет совершено более 2000 вылетов.

"Речь идет о том, чтобы послать сильный сигнал: если настанет худшее, мы сможем защитить себя", — заявил генерал-лейтенант Инго Герхартц, командующий ВВС Германии. Он не сказал, кому посылается этот сигнал, но газета Bild, которая его цитировала, написала, что это понятно – России и президенту Владимиру Путину.

Навыки, отработанные во время учений, пригодятся для развертывания и взаимодействия сил ВВС не только в Европе, но и в Азии, в частности, для защиты Японии и Южной Кореи, сказал WSJ генерал-лейтенант Майкл Лох, командующий Национальной гвардией ВВС США. Япония также участвует в Air Defender 23.

Напомним, государства-члены НАТО могут отправить войска в Украину. Такое решение может быть принято, если Украина не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

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