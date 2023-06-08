На Буданова было совершено более десятка покушений — разведка

На главу Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова было совершено более десяти покушений.

Об этом рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

"Точно известно, что это более 10 попыток, но понятно, что есть официальный приговор, насколько может быть официальным для несуществующего фактически фиктивного государства, которым является Российская Федерация. Да, Буданов одна из важных целей для "русского мира", для российской пропаганды и для правящего режима Путина", - сказал Юсов.

По его словам, все меры безопасности предпринимаются, и на работу Буданова и всего ведомства "это не влияет".

"В конце концов, я думаю, что бояться нужно именно Путину и его ближайшему окружению", – добавил Юсов.

Напомним, недавно российская пропаганда распространяла вброс о смерти руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Мол, глава военной разведки Украины якобы умер после ракетной атаки.

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