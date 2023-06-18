"Это не компьютерная игра": офицер объяснил, как на самом деле будет проходить контрнаступление

По мнению офицера, это контрнаступление ближе к условно Херсонской операции по деоккупации, чем к молниеносной Харьковской операции.

Силы обороны Украины находятся в стадии "разведка боем". Говорить, что началось масштабное контрнаступление ВСУ, пока рано.

Об этом заявил майор 103 бригады ТРО, депутат Львовского облсовета Александр Ганущин, передает "Апостроф".

"ВСУ активно "прощупывают" врага на ближайших подступах. Есть деоккупированные населенные пункты. Но это еще не ожидаемое и разрекламированное Россией и лично Путиным наступление", — говорит офицер ТРО.

Ганущин прокомментировал информацию статью издания Reuters о том, что Украина якобы уже задействовала 3 из 12 бригад для контрнаступления, однако решающая битва будет впереди; и статью The Economist о том, что ни ВСУ, ни оккупанты не применили всей силы на поле боя.

"Война – это не компьютерная игра. Это наступательные действия, но это не то наступление, как себе представляют люди из американских фильмов или фильмов о Второй мировой войне. Это несколько другое. Сначала врага нужно деморализовать, уничтожить его обеспечение. Это будет что-то гораздо ближе к условно Херсонской операции по деоккупации, чем то, как было с Харьковской. Люди как максималисты, хотят все и сразу", — отметил он.

Офицер объяснил, что ВСУ сначала нужно "размягчить" позиции врага и нанести удары по его логистике, чтобы оккупанты не могли оперативно поставлять резервы и боеприпасы на передовую. Только при таких условиях наступательная операция будет удачной.

"Это сложная математика, для этого люди заканчивают серьезные академии, учатся на исторических примерах и не только. Поэтому скорых решений не ждем, но непрерывно продвигаемся вперед", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ продвигаются под Авдеевкой. Также стало известно, что на фронте впервые был замечен британский танк Challenger 2.

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