Девушка на свадьбе бросила жениха и сдала его полиции: что он натворил

Семья невесты также была в шоке от того, что увидела во время свадебного традиционного ритуала.

В индийском штате Уттар-Прадеш невеста отменила свадьбу, когда поняла, что жених был изрядно пьян во время церемонии.

Об этом пишет Times of India.

Издание пишет, что все шло хорошо, пока невеста не поняла, что жених был пьян, когда он вышел на сцену для церемонии Джай Мала, которая является основным индийским свадебным традиционным ритуалом. Увидев, что молодой был нетрезвым, невеста очень разозлилась. Семья невесты тоже была шокирована. Невеста даже начала громко плакать – и свадебные ритуалы прекратили.

Между обеими семьями шли дискуссии, или продолжать свадьбу. В конце концов семья невесты решила сообщить о пьяном женихе в полицию, после чего правоохранители приняли меры и доставили жениха в участок. После долгих переговоров жених вернул семье невесты все деньги, потраченные на свадьбу, и только тогда он с семьей смог вернуться в свое село.

Напомним, в Нигерии свадьба завершилась трагедией. Во время церемонии опрокинулась лодка, более 100 человек погибли.

Читайте также: