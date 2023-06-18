"Это влияет": Путин хочет приобщить к войне против Украины педагогов и историков

Хозяин Кремля планирует улучшить работу "политруков" на фронте, послав им на помощь гражданских пропагандистов.

Президент государства-агрессора Владимир Путин планирует привлекать психологов, педагогов и историков, чтобы они качественно промывали мозги солдатам оккупационной армии.

Об этом он заявил в закрытой части общения с так называемыми "военкорами", передают российские пропагандисты.

Хозяин Кремля признался, что постоянно разговаривает на эту тему с представителями Минобороны РФ.

Он заявил, что не надо "стесняться" привлекать гражданских к работе с солдатами, особенно находящимися на фронте.

“Психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело. Это влияет", — сказал Путин.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин в очередной раз повторил бред о том, что "Украина не существовала до Ленина", и заявил, что "украинцы живут на исторических территориях РФ".

Читайте также: