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Путин – "всемогущий Бог природы": в РФ по приказу главы Кремля пошел дождь – пропаганда

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2405
Время на прочтение
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Путин – "всемогущий Бог природы": в РФ по приказу главы Кремля пошел дождь – пропаганда

Путин "умеет" вызвать дожди у РФ / Фото: Associated Press

Путин всего-навсего предложил тушить лесные пожары с помощью авиации.

Российская пропаганда вышла на новый уровень. Одно из провластных изданий написало, что в РФ по приказу главы Кремля Владимира Путина пошел дождь.

О таких "сверхъестественных способностях" Путина пишет издание "Московский комсомолец".

Путин всего-навсего предложил тушить лесные пожары с помощью авиации, а пропаганда сделала из него сверх Бога, умеющего управлять природой.

"В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент с тушением пожаров с привлечением авиации для того, чтобы вызвать осадки и предотвратить лесные пожары. Об этом способе борьбы с вызовом дождя рассказал президент России Владимир Путина. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время встречи", – говорится в статье.

Путин
Путин "умеет" вызвать дожди у РФ. Фото: скрин Московский комсомолец

Напомним, в России на фоне повышенной температуры начались традиционные лесные пожары, с которыми спасатели не могут справиться. Официально подтвердили, что пожары охватили территорию Свердловской, Курганской и Тюменской областей РФ. Выгорают целые села. Есть жертвы и пострадавшие.

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Дата публикации
Просмотры
2405
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