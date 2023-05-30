Путин – "всемогущий Бог природы": в РФ по приказу главы Кремля пошел дождь – пропаганда

Российская пропаганда вышла на новый уровень. Одно из провластных изданий написало, что в РФ по приказу главы Кремля Владимира Путина пошел дождь.

О таких "сверхъестественных способностях" Путина пишет издание "Московский комсомолец".

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Путин всего-навсего предложил тушить лесные пожары с помощью авиации, а пропаганда сделала из него сверх Бога, умеющего управлять природой.

"В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент с тушением пожаров с привлечением авиации для того, чтобы вызвать осадки и предотвратить лесные пожары. Об этом способе борьбы с вызовом дождя рассказал президент России Владимир Путина. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время встречи", – говорится в статье.

Путин "умеет" вызвать дожди у РФ. Фото: скрин Московский комсомолец

Напомним, в России на фоне повышенной температуры начались традиционные лесные пожары, с которыми спасатели не могут справиться. Официально подтвердили, что пожары охватили территорию Свердловской, Курганской и Тюменской областей РФ. Выгорают целые села. Есть жертвы и пострадавшие.

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