Путин – "всемогущий Бог природы": в РФ по приказу главы Кремля пошел дождь – пропаганда

Путин всего-навсего предложил тушить лесные пожары с помощью авиации.
Российская пропаганда вышла на новый уровень. Одно из провластных изданий написало, что в РФ по приказу главы Кремля Владимира Путина пошел дождь.
О таких "сверхъестественных способностях" Путина пишет издание "Московский комсомолец".
Путин всего-навсего предложил тушить лесные пожары с помощью авиации, а пропаганда сделала из него сверх Бога, умеющего управлять природой.
"В Якутии в 2022 году впервые провели эксперимент с тушением пожаров с привлечением авиации для того, чтобы вызвать осадки и предотвратить лесные пожары. Об этом способе борьбы с вызовом дождя рассказал президент России Владимир Путина. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев во время встречи", – говорится в статье.
Напомним, в России на фоне повышенной температуры начались традиционные лесные пожары, с которыми спасатели не могут справиться. Официально подтвердили, что пожары охватили территорию Свердловской, Курганской и Тюменской областей РФ. Выгорают целые села. Есть жертвы и пострадавшие.
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