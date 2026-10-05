Разогреет до +21°: где в Украине 5 октября будет тепло, а куда придут осенние дожди

Осенняя погода / © pixabay.com

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Погода в Украине 5 октября ожидается с переменной облачностью без осадков, однако на севере страны местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +16-21°.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 5 октября

В понедельник в Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории осадки не прогнозируются, однако в северных областях местами пройдет небольшой дождь.

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В северо-западных регионах и Карпатах в утренние часы кое-где образуется туман.

Ветер преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне +16-21°.

Погода в Киеве и области 5 октября

По данным Укргидрометцентра, в Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность. Осадков в Киеве не ожидается, в то время как в области местами возможен небольшой дождь.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области будет днем составлять +16-21°. В Киеве днем ожидается +16-18°.

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Прогноз погоды в Украине на 5 октября / © Укргидрометцентр

К слову, по предварительным сезонным прогнозам, грядущая зима в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Несмотря на то, что в Тихом океане усиливается Эль-Ниньо, а общая тенденция указывает на более мягкий европейский сезон с возможностью большего количества осадков, это лишь общие тенденции. Предварительные данные не исключают традиционных зимних морозов, снегопадов и резких кратковременных похолоданий, обычно прогнозируемых лишь за несколько дней или недель до их наступления.

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