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Разогреет до +21°: где в Украине 5 октября будет тепло, а куда придут осенние дожди
В понедельник украинцев ждет умеренное тепло и локальные дожди.
Погода в Украине 5 октября ожидается с переменной облачностью без осадков, однако на севере страны местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +16-21°.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Погода в Украине 5 октября
В понедельник в Украине ожидается переменная облачность. На большей части территории осадки не прогнозируются, однако в северных областях местами пройдет небольшой дождь.
В северо-западных регионах и Карпатах в утренние часы кое-где образуется туман.
Ветер преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха в дневные часы ожидается на уровне +16-21°.
Погода в Киеве и области 5 октября
По данным Укргидрометцентра, в Киевской области и в столице прогнозируют переменную облачность. Осадков в Киеве не ожидается, в то время как в области местами возможен небольшой дождь.
Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области будет днем составлять +16-21°. В Киеве днем ожидается +16-18°.
К слову, по предварительным сезонным прогнозам, грядущая зима в Украине может оказаться теплее климатической нормы. Несмотря на то, что в Тихом океане усиливается Эль-Ниньо, а общая тенденция указывает на более мягкий европейский сезон с возможностью большего количества осадков, это лишь общие тенденции. Предварительные данные не исключают традиционных зимних морозов, снегопадов и резких кратковременных похолоданий, обычно прогнозируемых лишь за несколько дней или недель до их наступления.