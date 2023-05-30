Массированные атаки дронами столицы: Игнат объяснил замысел россиян

В ночь на 30 мая Россия нанесла очередную атаку по Киеву.

С начала мая армия РФ совершила уже 17 воздушных атак на Киев. Таким образом, враг истощает нашу систему ПВО и сеет панику среди украинцев.

Мнение об этом высказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 канал.

Захватническая армия не меняет свою тактику и использует для атак дронами-камикадзе. В частности под удар все чаще попадает украинская столица.

"В небе над Киевом очень горячо последние несколько дней. Началось все с "поздравления" на День Киева с рекордным количеством "Шахедов" — 59 единиц. Враг имеет целью сломать наш народ изнутри. Показать, что столица горит, пылает и посеять панику. Помимо этого, хочет истощить наши силы ПВО", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

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Игнат рассказал, что этой ночью хорошо сработали мобильные группы ПВО, хорошо приспособившиеся к сбитию "Шахедов" ночью.

"Это более рациональный и более дешевый способ уничтожения БпЛА, ведь зенитные ракеты следует приберечь для приоритетных целей: крылатые ракеты и авиация противника. ПВО постоянно меняет позиции после каждого боевого применения. Расположить его по линии фронта невозможно, из-за большой протяженности — 2500 километров с учета границы с Беларусью, Приднестровьем, по линии моря". – говорит Игнат.

В частности, из-за этого ПВО сосредоточено вокруг важных объектов инфраструктуры и государственной власти, крупных городов, атомных станций.

Атака на Киев

Кафиры ночью снова атаковали Киев беспилотниками. Обломки рухнули в нескольких районах столицы.

После атаки российскими беспилотниками в ночь на 30 мая в Киевской области зафиксированы повреждения 17 жилых объектов, в том числе квартир.

Кроме того, из-за атаки Киева и Киевской области беспилотниками в ночь на 30 мая один человек погиб, 13 – получили ранения.

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