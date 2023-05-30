"Голос країни-13": известно имя второго тренера проекта

Первой тренершей стала Юлия Санина.
Сегодня, 30 мая, стало известно имя артиста, который станет вторым тренером нового сезона "Голосу країни" на телеканале "1+1".
Как сообщили в эфире "Сніданку з 1+1", в тренерское кресло сядет известный украинский артист Артем Пивоваров.
"Когда я шел на эфир ("Сніданку з 1+1" – прим. ред.), то думал, что буду рассказывать о своем мировом туре, концертах, проектах. Но да, я стану новым тренером "Голосу країни", — поделился Пивоваров.
В роли тренера Артем Пивоваров будет искать неординарных, энергичных и дерзких смельчаков, готовых неустанно и упорно работать на пути к цели. Артист хочет поделиться опытом с участниками и сделать из них артистов.
"Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать ради развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов, и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене — я жду тебя. Ты знаешь, на что я способен", — подчеркнул Артем.
Отметим, за время своей музыкальной карьеры артист получил не одну статуэтку премии Yuna, получил награды от проекта "Музыкальная платформа", номинирован на премию M1 Music Awards, а также получил награду от "Украинской песни года". Во время полномасштабного вторжения артист представил авторский культурный проект "Твои стихи, мои ноты", созданный для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки.
Напомним, первым тренером "Голосу країни" стала певица Юлия Санина. Кто из украинских артистов займет третье красное кресло, станет известно уже совсем скоро. Следите за новостями телеканала "1+1 Украина".
Напомним, кастинг "Голосу країни" продлен до 15 июня. Проект ищет вокалистов от 16 лет. Для того чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте в разделе "Голос країни" и скачать видеоролик или ссылку на видео своего пения.
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