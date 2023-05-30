"Голос країни-13": известно имя второго тренера проекта

Сегодня, 30 мая, стало известно имя артиста, который станет вторым тренером нового сезона "Голосу країни" на телеканале "1+1".

Как сообщили в эфире "Сніданку з 1+1", в тренерское кресло сядет известный украинский артист Артем Пивоваров.

"Когда я шел на эфир ("Сніданку з 1+1" – прим. ред.), то думал, что буду рассказывать о своем мировом туре, концертах, проектах. Но да, я стану новым тренером "Голосу країни", — поделился Пивоваров.

Артем Пивоваров, тренер "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В роли тренера Артем Пивоваров будет искать неординарных, энергичных и дерзких смельчаков, готовых неустанно и упорно работать на пути к цели. Артист хочет поделиться опытом с участниками и сделать из них артистов.

"Я буду искать неординарных, энергичных, дерзких и безумных смельчаков, которые будут упорно работать ради развития нашей музыкальной индустрии и культурного фронта. Это будет действительно удивительно, ведь у меня большой опыт сотрудничества не только с мастодонтами нашей музыкальной индустрии, но и с молодыми исполнителями. Я ищу настоящих музыкантов, и если ты пишешь песни, хочешь быть на сцене — я жду тебя. Ты знаешь, на что я способен", — подчеркнул Артем.

Артем Пивоваров – тренер нового Голоса страны: какие ожидания от проекта и кого будет искать в команду

Отметим, за время своей музыкальной карьеры артист получил не одну статуэтку премии Yuna, получил награды от проекта "Музыкальная платформа", номинирован на премию M1 Music Awards, а также получил награду от "Украинской песни года". Во время полномасштабного вторжения артист представил авторский культурный проект "Твои стихи, мои ноты", созданный для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки.

Артем Пивоваров, тренер "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, первым тренером "Голосу країни" стала певица Юлия Санина. Кто из украинских артистов займет третье красное кресло, станет известно уже совсем скоро. Следите за новостями телеканала "1+1 Украина".

Напомним, кастинг "Голосу країни" продлен до 15 июня. Проект ищет вокалистов от 16 лет. Для того чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте в разделе "Голос країни" и скачать видеоролик или ссылку на видео своего пения.

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