В дом Бенедикта Камбербэтча ворвался с ножом сумасшедший мужчина

В дом британского актера Бенедикта Камбербэтча, который расположен в Лондоне, ворвался неизвестный мужчина с ножом и угрожал ему и его семье.

Как сообщает издание Daily Mail, злоумышленник залез на территорию особняка через железные ворота, через которые он перелез. Мужчина сорвал домофон со стены и стал выкрикивать ужасные угрозы.

В это время Бенедикт находился дома вместе с супругой и тремя их детьми. Они не на шутку испугались за свою безопасность. К счастью, актер успел вызвать полицию.

Бенедикт Камбербэтч / Фото: Associated Press

"Вся семья была испугана и думала, что этот парень собирается влезть и причинить им вред. Тот факт, что это было целенаправленное вторжение, делает это гораздо страшнее", — рассказал источник, близкий к окружению семьи знаменитости.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Однако полиции удалось установить его личность благодаря ДНК, которую мужчина оставил на домофоне. Нападающим оказался бывший шеф-повар престижной гостиницы Джек Бисселл. Злоумышленник перед тем, как ворваться в дом актера, скупился в магазине неподалеку и кричал продавцу, что он собирается сжечь особняк Камбербэтча.

Джек Бисселл / Фото: instagram.com/jackdanielbiss

Полиция арестовала Бисселла. Над мужчиной прошел суд. Злоумышленнику запретили три года приближаться к семье Камбербэтча, а также к их особняку. Кроме того, Бисселл заплатил штраф в размере 250 фунтов.

Неизвестно, почему мужчина решил ворваться в дом актера. Однако ранее он уже привлекался к ответственности за разные преступления. У него есть судимости за кражи, нарушение общественного порядка и проблемы с наркотическими веществами.

Напомним, мировые знаменитости часто становятся жертвами сумасшедших фанатов. Недавно в дом актера Киану Ривза ворвалась полиция. Правоохранители приехали на вызов, ведь неизвестные позвонили и утверждали, что в особняке звезды Голливуда находится исчезнувшая женщина.

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