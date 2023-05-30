Россия отправляет на войну охранниокв "Газпрома" — СМИ

Российские охранные фирмы отправляют на войну против своих работников. Речь идет о компаниях, созданных крупнейшими государственными российскими корпорациями. В частности, "Газпром".

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

"В последние месяцы госкомпании, такие как "Газпром", создали частные охранные подразделения для этой цели. Имеющиеся охранные фирмы, созданные крупнейшими государственными корпорациями России, бывшими офицерами и бизнесменами, направили войска на линию фронта в Украине, чтобы доказать лояльность Кремлю", — подчеркивают авторы материала.

Отмечается, что эти компании подражают ППК "Вагнер". Впрочем, у них гораздо меньше людей. Тем не менее, такие группы "демонстрируют верность Путину, бросая людей на передовую". Также новобранцам-боевикам там платят более высокую зарплату, чем получают "вагнеровцы", пишет WSJ.

Издание пишет, что российский президент-диктатор Владимир Путин не желает начинать новую масштабную мобилизацию. Мол, именно поэтому Москва передала набор персонала частному сектору и компаниям, зависящим от постоянных государственных контрактов.

Напомним, британская разведка сообщает, что Россия засекретила значительную часть своих военных расходов, предположительно оказывающих давление на российский бюджет. Настоящие военные расходы РФ крайне неопределенны из-за более широкого использования засекреченных статей бюджета.

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