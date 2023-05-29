"Россия формирует поле предстоящей битвы": эксперт о ракетных обстрелах

Россия активизировала ракетные атаки по Украине. Таким образом, она пытается сформировать поле предстоящей битвы.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Если говорить о процессах, которые сегодня реализует путинская армия, то они формируют поле предстоящей битвы. Эти участившиеся ракетные и дроновые атаки не только на Киев, но и на всю глубину территории Украины, связаны с тем, что они пытаются максимально выхолостить наши запасы вооружений, техники, боеприпасов, которые мы концентрируем для обеспечения нашего контрнаступления", — отметил эксперт.

Эксперт отмечает, что на территории Белгородской создали мощный хаб — стащили большое количество техники, вооружений и боеприпасов.

"Учитывая тенденции активизации боевых действий на Купянском направлении и в направлении на Лиман, можно четко отследить действия российской армии: она пытается захватить территорию левобережья Оскола, в частности Харьковской области, и таким образом зафиксировать линию фронта по реке Оскол, зайти там в глубокую оборону и дальше пытаться давить на правительство Украины с целью принуждения его к переговорному треку на тех условиях и учитывая сложившуюся ситуацию", — говорит эксперт.

Также читайте В Черкасской области настоятельницу женского монастыря МП поймали на земельных сделках: фото

Селезнев отмечает, что после зимне-весенней военной кампании, в которой российская армия понесла серьезные потери, она нуждается в усилении.

"Русской армии сейчас необходимо зафиксироваться на этих позициях и, находясь в глубокой стратегической обороне, накапливать ресурсы для дальнейших ограниченных действий до тех пор, пока они не реализуют план полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Впрочем, выход на административные границы этих областей не будет означать, что путинская армия остановится", — добавляет эксперт.

Напомним, с осени кафиры уже несколько раз меняли тактику обстрелов Украины – атаковали по понедельникам, затем массированно атаковали каждые две недели.

Читайте также: