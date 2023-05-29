Игнат считает, что в России могли накопить ресурс для обстрелов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему Россия стала чаще обстреливать Украину ракетами и дронами. Он подчеркнул, что, вероятно, российские террористы накопили много ресурсов.

Об этом он сказал 29 мая на брифинге.

Представитель Воздушных сил отметил, что российская террористическая армия так активно обстреливала Украину осенью 2022 года и зимой 2023 года. Тогда оккупанты пытались уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру.

Игнат объяснил, что сейчас оккупанты используют комбинированные удары, запуская по нашему государству дроны и ракеты.

"Это говорит о том, что враг, возможно, имел определенную паузу в весенний период и где-то накопил запас ракет. Потому что, к сожалению, они их производят", — отметил он.

Ракетные удары по Украине

Российские террористы почти весь май атакуют Украину иранскими дронами, крылатыми, баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. Примечательно, что украинская система ПВО сбивает большинство враждебных целей, не допуская массовых убийств украинцев.

Так, в ночь на 29 мая террористическая армия РФ выпустила по нашему государству до 40 крылатых ракет и 35 дронов. Большинство из них удалось сбить. Всего в эту ночь оккупанты обстреливали 15 областей нашего государства. Есть разрушения и жертвы.

Кроме того, 29 мая посреди дня оккупанты запустили по Киеву 11 ракет "Искандер". Их всех сбили.

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