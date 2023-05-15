"Голос країни-13": известное имя первого тренера проекта

Сегодня, 15 мая, стало известно имя первого тренера нового 13 сезона "Голосу країни".

В одно из тренерских кресел сядет исполнительница, которая в этом году активно участвовала в проведении "Евровидения-2023". Первым тренером нового сезона "Голосу країни" стала известная певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Исполнительница объявила новость, записав видеоролик в своей гримерке прямо после прямого эфира грандиозного финала "Евровидения" в Ливерпуле и отметила, что еще одна ее заветная мечта осуществилась — она стала тренером "Голосу країни".

Юлия Санина стала тренером "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Только что закончилось "Евровидение", и у нас есть имя победителя, с чем я вас всех поздравляю. Но у меня есть еще одна классная новость для вас: я стану тренером "Голосу країни". Наконец-то это кресло мое, поэтому я хочу пригласить всех музыкантов, которые мечтают принять участие в проекте, присоединиться к кастингу. Не упустите, пожалуйста, свой шанс, и мы с вами обязательно встретимся на главной сцене страны", — отметила Юлия Санина.

В общем, в исполнительницы немало наград за достижения в музыке, поэтому она сможет на своем примере показать участникам, как стать успешным благодаря своему таланту и настойчивости, а также поделится собственными вокальными секретами. Санина будет искать самобытных, креативных исполнителей, которые пишуть и исполняют собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторов собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня — это миссия, поэтому жду настоящие таланты", — добавила артистка.

Юлия Санина стала тренером "Голосу країни-13" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Кто из топовых артистов составит компанию Юлии Саниной, станет известно уже в скором времени. Следите за новостями телеканала "1+1 Україна".

Кастинг "Голосу країни" продлится до 31 мая. Телеканал ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для того чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и скачать туда видеоролик или ссылку на видео своего пения.

Напомним, для того чтобы "1+1 Україна" был в перечне каналов вашего телевизора/приемника (для настройки приема "1+1 Україна" через Т2), необходимо провести процедуру повторного сканирования телеканалов. Приводим инструкцию, как это сделать.

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