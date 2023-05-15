Молдова готовит первый шаг по выходу из СНГ

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу готовит первый шаг для выхода страны из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств. Гросу он намерен инициировать законную процедуру, которая позволит "сделать первый шаг для выхода из Содружества".

Об этом сообщает NewsMaker.

"Как глава парламента я объявляю, что инициировал процедуру выхода Молдовы из межпарламентской ассамблеи СНГ", — заявил он.

Игорь Гросу добавил, что обсудил уже инициативу с гражданами, парламентской фракцией партии "Действие и солидарность" (PAS), а также с президентом Майей Санду.

Спикер планирует сообщить о своей инициативе премьер-министру Дорину Речану и подготовить законопроект к следующему заседанию Постоянного бюро парламента.

"После того, как основатель СНГ Россия варварски напала на Украину, эта организация больше не может называться сообществом. Это станет первым шагом для выхода нашей страны из СНГ, от которого Молдова отделена географически после выхода Украины… Мы больше не можем оставаться за столом переговоров со страной-агрессором", — отметил спикер.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, если Украина упадет, то Путин нападет на Молдову и страны Балтии.

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