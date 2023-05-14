Экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые станет отцом: 21-летняя жена беременна первенцем

Экс0"Холостяк", участник "Танцев со звездами", грузинский бизнесмен Иракли Макацария впервые станет отцом. 21-летняя жена шоумена – Лиза Чичуа – беременна первенцем.

Радостной новостью влюбленные поделились в своем Instagram, опубликовав совместный пост. Парочка показала снимки, на которых Лиза позировала в белом обтягивающем платье, а Иракли в джинсах и светлой рубашке. На фотографиях можно отлично разглядеть, что у 21-летней супруги бизнесмена уже большой животик.

Иракли Макацария с беременной женой / Фото: instagram.com/maqatsa

"Нас трое", – коротко, но понятно подписали снимок влюбленные.

Иракли Макацария с беременной женой / Фото: instagram.com/maqatsa

Отметим, слухи о беременности Лизы появились еще в феврале этого года. Бдительные пользователи заметили, что у Лизы виднеется животик. А вот пара не спешила подтверждать радостные новости и держала беременность в секрете.

Напомним, об отношениях Иракли с Лизой стало известно в апреле 2021 года. Уже весной 2022 года бизнесмен сделал предложение избраннице. Роскошную грузинскую свадьбу пара отыграла 23 июля прошлого года.

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