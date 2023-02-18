Экс-"Холостяк" Иракли Макацария впервые станет отцом

Экс-"Холостяк", участник "Танцев со звездами", грузинский бизнесмен Иракли Макацария вскоре впервые станет отцом.

К такому выводу поклонники знаменитости пришли после того, как он у себя в Instagram разместил фотографию с женой Лизой Чичуа. На снимке супруги позируют на фоне вечернего Тбилиси. Макацария нежно обнимет любимую, а она влюбленно смотрит на него.

Лиза одета в просторное длинное черное платье, которое подчеркнуло округлый животик избранницы Иракли. Сам бизнесмен не стал говорить об интересном положении Лизы, однако фаны все поняли:

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/maqatsa

"С праздником вашу семью и с пополнением", "беременная!", "красивый животик", "Скоро вы будете самыми счастливыми, любви вам безграничной", "Скоро будет пополнение", "Любовь умножается".

Отметим, что 23 июля 2022 года Иракли Макацария отыграл пышную грузинскую свадьбу со своей любимой 20-летней Лизой Чичуа, которая младше избранника на 17 лет.

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