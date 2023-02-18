Екс"Холостяк" Іраклі Макацарія вперше стане батьком

Шанувальники зірки помітили у його коханої округлий животик.
Екс"Холостяк", учасник "Танців з зірками", грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія невдовзі вперше стане батьком.
Такого висновку шанувальники знаменитості дійшли після того, як він у себе в Instagram розмістив світлину з дружиною, Лізою Чічуа. На знімку подружжя позує на тлі вечірнього Тбілісі. Макацарія ніжно обійме кохану, а вона закохано на нього дивиться.
Ліза одягнена у простору довгу чорну сукню, яка підкреслила округлий животик обраниці Іраклі. Сам бізнесмен не став говорити про цікавий стан Лізи, проте фани все зрозуміли:
"Зі святом вашу родину і з поповненням", "вагітна!", "гарний животик", "Скоро ви будете найщасливішими, кохання вам безмежного", "Скоро буде поповнення", "Кохання множиться".
Зазначимо, що 23 липня 2022 року Іраклі Макацарія відгуляв пишне грузинське весілля зі своєю коханою 20-річною Лізою Чічуа, яка молодша від обранця на 17 років.
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