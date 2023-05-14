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"Евровидение-2023": в Сети бойкотируют "нечестную" победу Loreen

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1606
Время на прочтение
2 мин
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"Евровидение-2023": в Сети бойкотируют "нечестную" победу Loreen

Loreen / Фото: gettyimages.com

Еврофаны недовольны результатами голосования.

В Ливерпуле в ночь на 14 мая с размахом прошел песенный конкурс "Евровидение-2023", победительницей которого стала шведская певица Loreen.

По результатам голосования исполнительница набрала 583 балла, 340 из которых ей отдали члены национального жюри. Однако не все зрители остались в восторге от победы Loreen.

В Сети разгорелся настоящий скандал вокруг нового титула певицы. В частности, пользователи считают, что было несправедливо во второй раз отдавать Loreen хрустальный кубок, ведь он уже получал его в 2012 году. Более того, в комментариях звезду даже обвинили в "подкупе жюри".

  • Несправедливо и незаслуженно. Жаль, что у вас есть возможность дважды выиграть один и тот же титул.
  • Интересно, сколько заплатила Loreen, чтобы вторично победить?
  • Это все было поддельно! Были страны гораздо лучше Швеции!
  • Она выиграла только потому, что 2012 год уже была победительницей! Это несправедливо, потому что люди уже знали ее.
  • Победителей должны выбирать люди, а не подкупленное жюри!
  • Когда жюри перестанет выбирать победителей "Евровидения"?!

По мнению большинства пользователей, победа Сети должна была достаться представителю Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. По результатам зрительского голосования он оказался победителем.

Теперь в соцсетях фаны певца запустили настоящий флешмоб, в котором бойкотируют победу Loreen и оставляют комментарии с названием песни и зелеными сердечками, в цвет наряда Käärijä на конкурсе.

Помимо обвинений в нечестной борьбе, зрители заявили, что Loreen просто "украла" песню у другой певицы. Так, украинцы услышали в конкурсном треке Tattoo от шведки невероятное сходство с песней "В плену" украинки Мики Ньютон, поэтому победительницу "Евровидения-2023" обвинили в плагиате.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
1606
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