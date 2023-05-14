"Евровидение-2023": в Сети бойкотируют "нечестную" победу Loreen

В Ливерпуле в ночь на 14 мая с размахом прошел песенный конкурс "Евровидение-2023", победительницей которого стала шведская певица Loreen.

По результатам голосования исполнительница набрала 583 балла, 340 из которых ей отдали члены национального жюри. Однако не все зрители остались в восторге от победы Loreen.

В Сети разгорелся настоящий скандал вокруг нового титула певицы. В частности, пользователи считают, что было несправедливо во второй раз отдавать Loreen хрустальный кубок, ведь он уже получал его в 2012 году. Более того, в комментариях звезду даже обвинили в "подкупе жюри".

Несправедливо и незаслуженно. Жаль, что у вас есть возможность дважды выиграть один и тот же титул.

Интересно, сколько заплатила Loreen, чтобы вторично победить?

Это все было поддельно! Были страны гораздо лучше Швеции!

Она выиграла только потому, что 2012 год уже была победительницей! Это несправедливо, потому что люди уже знали ее.

Победителей должны выбирать люди, а не подкупленное жюри!

Когда жюри перестанет выбирать победителей "Евровидения"?!

По мнению большинства пользователей, победа Сети должна была достаться представителю Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. По результатам зрительского голосования он оказался победителем.

Теперь в соцсетях фаны певца запустили настоящий флешмоб, в котором бойкотируют победу Loreen и оставляют комментарии с названием песни и зелеными сердечками, в цвет наряда Käärijä на конкурсе.

Помимо обвинений в нечестной борьбе, зрители заявили, что Loreen просто "украла" песню у другой певицы. Так, украинцы услышали в конкурсном треке Tattoo от шведки невероятное сходство с песней "В плену" украинки Мики Ньютон, поэтому победительницу "Евровидения-2023" обвинили в плагиате.

Читайте также: